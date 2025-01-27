Samsung, mart ayında iki yeni Galaxy A serisi telefon piyasaya sürecek

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Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyeleri Galaxy A56 ve Galaxy A36'yı mart ayında tanıtacak. Uygun fiyatları ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu telefonlar, orta segmentte rekabeti artıracak.

GALAXY A56 VE A36'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A56, Exynos 1580 işlemci, 6,7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak.

Galaxy A36 ise, Snapdragon 6 Gen 3 veya 7s Gen 2 işlemci, 6,64 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya ile gelecek.

Galaxy A56 ve A36, ince çerçevelere ve modern bir tasarıma sahip olacak. Galaxy A56'nın ekranında bir kamera deliği bulunurken, Galaxy A36'nın ekranı ise damla çentikli bir tasarıma sahip.

Hem Samsung Galaxy A36 hem de Galaxy A56 telefonlar kutudan Android 15 ile çıkacak ve 6 büyük Android işletim sistemi güncellemesini almaya hak kazanacak.