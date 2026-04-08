Samsung Mesajlar uygulaması temmuz ayında kapatılacak

Teknoloji devi Samsung, ABD'deki kullanıcıları için uzun zamandır beklenen kararı resmen açıkladı.

Şirket, temmuz ayı itibarıyla varsayılan mesajlaşma uygulamasının hizmetine kademeli olarak son verecek.

UYGULAMA MAĞAZADAN KALDIRILIYOR

Kullanımdan kaldırma sürecinin ardından cihazlardaki Samsung Mesajlar uygulaması üzerinden yalnızca acil durum numaralarına mesaj atılabilecek.

Uygulama temmuz ayından sonra Galaxy Store'dan tamamen kaldırılacak ve indirilemeyecek.

Değişim süreci Android 12 ve üzeri sürümleri kullanan cihazları kapsarken, daha eski işletim sistemine sahip modeller bu durumdan etkilenmeyecek.

Hatta yeni Galaxy S26 serisini kullanan cihaz sahiplerinin Samsung Mesajlar uygulamasını indirmesi şimdiden engellendi.

GOOGLE MESAJLAR İLE YENİ ÖZELLİKLER

Kullanıcılar, uygulama içi bildirimler ve ekrandaki yönlendirmeler sayesinde kolayca Google Mesajlar'a geçiş yapabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılara yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti, güçlü spam filtreleri ve gelişmiş RCS mesajlaşma özellikleri sunulacak.

Değişim dalgası Tizen OS işletim sistemli akıllı saatleri de kapsayacak ve kullanıcılar artık saatleri üzerinden eski mesaj geçmişlerini görüntüleyemeyecek.

Ayrıca 2022 yılından önce piyasaya sürülen cihazlarda geçiş işlemi sırasında RCS görüşmelerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilecek.