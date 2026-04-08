Katlanabilir iPhone ertelenebilir: Apple üretimde sorunlar yaşıyor

Nikkei tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre Apple, katlanabilir iPhone'un test üretim aşamasında beklenenden çok daha fazla mühendislik sorunuyla karşılaştı.

Bu sorunların cihazın piyasaya sürülme sürecini aylarca geriye atabileceği ve sevkiyatların 2027 yılının başlarına sarkabileceği belirtiliyor.

Gecikme iddialarına karşın Bloomberg'den Mark Gurman, cihazın planlandığı gibi Eylül 2026'da iPhone 18 Pro serisiyle birlikte tanıtılacağını öne sürdü.

Gurman'a göre karmaşık ekran yapısı ilk etapta tedarik sorunları yaratsa da Apple cihazı diğer modellerle aynı dönemde satışa sunmaya hazırlanıyor.

ÜRETİM TESTLERİNDE KRİTİK AŞAMAYA GEÇİLDİ

Mühendislik sorunlarının, şirketin yeni ürünleri için uyguladığı altı aşamalı üretim doğrulama testlerinin dördüncüsünde ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Tamamen yeni bir tasarıma sahip olan katlanabilir modelin, seri üretime geçebilmesi için bu zorlu testleri kusursuz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

İLK ETAPTA SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Toplam iPhone üretiminin yüzde 10'undan daha azını oluşturması beklenen katlanabilir model, markanın tüm ürün yelpazesine olan ilgiyi artıracak kilit bir cihaz olarak görülüyor.

Apple'ın bu yenilikçi akıllı telefondan ilk aşamada sadece 7 ila 8 milyon adet arasında üretmeyi planladığı sızdırılan bilgiler arasında.