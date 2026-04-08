iPhone'lar için iOS 26.4.1 güncellemesi yolda: İşte yenilikler

MacRumors kayıtlarında ortaya çıkan güncel bilgilere göre, Apple mühendisleri iOS 26.4.1 sürümünün test sürecine hız kesmeden devam ediyor.

Cihazlardaki mevcut hataları ve güvenlik açıklarını kapatacak olan bu küçük çaplı güncellemenin,, bu hafta ya da önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİ FDA ONAYI ALDI

Yeni yazılımların, geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Studio Display XDR monitörler için geliştirilen Tıbbi Görüntüleme Kalibratörü ile eş zamanlı gelmesi muhtemel.

9to5Mac'in haberine göre FDA onayı alan ve bu hafta çıkacak olan özellik sayesinde radyologlar, Visage 7 gibi uygulamalardaki tanısal görüntüleri doğrudan ekranda inceleyebilecek.

YENİ ARA SÜRÜMLER İOS 26.5 ÖNCESİ ÇIKACAK

Tıbbi özelliklerin kullanıma sunulmasıyla birlikte Apple'ın macOS 26.4.1 veya Studio Display XDR ürün yazılımı güncellemesini de aynı dönemde yayınlayabileceği belirtiliyor.

Tüm bu yeni ara sürümler, şu anda beta testleri aktif olarak devam eden iOS 26.5 ve macOS 26.5 güncellemelerinden hemen önce kullanıcılarla buluşacak.