Samsung, One UI 7 güncellemesini daha fazla telefona getiriyor

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Samsung'un One UI 7 lansmanı hala devam ederken, Güney Koreli şirket haziran sonuna kadar tüm uygun Galaxy telefonlarını ve tabletlerini güncelleme sözü verdi.

Lansman sırasında bazı kritik sorunlar yaşansa da Samsung'un güncellemeyi hızla tekrar yayınlamaya başlamasıyla program hiç etkilenmedi.

GÜNCELLENECEK CİHAZLAR

Daha önce birçok Galaxy cihazının One UI 7 güncellemesini aldığı bildirilse de herkes aynı anda güncellemeyi alamadı.

Samsung'un yakın zamanda yayınladığı yeni bir programa göre, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A16, Galaxy A15, Galaxy A14, Galaxy A05s, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy XCover7, Galaxy XCover 6 Pro, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab Active 5, Galaxy Tab Active 4 Pro, Galaxy Tab A9+ ve Galaxy Tab A9 modelleri güncellemeyi alacak.

Samsung Almanya tarafından yayınlanan bu yol haritası, listedeki cihazların güncellemeyi ilk olarak bu ülkede alacağını gösteriyor.

Listelenen Galaxy cihazlarının büyük çoğunluğu güncellemeyi haziran ayında alacakken, Galaxy Tab A9 modeli temmuz ayında güncellenecek.

Bu güncellemeler genellikle önce Güney Kore'de başlıyor ve daha sonra diğer bölgelere yayılıyor.