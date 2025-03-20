Samsung, One UI 7'nin güncelleme takvimini paylaştı: Hangi telefonlar yeni sürüme geçecek

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Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği One UI 7 güncellemesinin resmi dağıtım planını nihayet açıkladı.

Android 15 tabanlı bu yeni arayüz, Galaxy cihazlara yepyeni özellikler ve geliştirmeler getirecek. Özellikle Galaxy AI odaklı geliştirilen One UI 7, kullanıcılara daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Peki, bu heyecan verici güncelleme hangi cihazlara ne zaman ulaşacak?

ONE UI 7 NE ZAMAN YAYINLANACAK

Samsung, One UI 7 kararlı sürümünün 7 Nisan'da dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Samsung'un resmi açıklamasına göre, One UI 7 kararlı sürümü 7 Nisan'da belirli cihazlara sunulmaya başlanacak.

İlk etapta güncellemeyi alacak cihazlar arasında Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 yer alıyor. İlerleyen haftalarda ise diğer Galaxy telefon ve tablet modelleri de güncellemeyi almaya başlayacak.

GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLARIN LİSTESİ

One UI 7 güncellemesi, birçok Galaxy telefon ve tablet modeline sunulacak.

İşte One UI 7 güncellemesi alacak cihazların tam listesi:

Galaxy S24 Serisi (S24, S24+, S24 Ultra)

Galaxy S23 Serisi (S23, S23+, S23 Ultra)

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 6 ve 5

Galaxy Z Fold 6 ve 5

Galaxy Tab S9 Serisi (Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra)

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

ONE UI 7'NİN YENİ ÖZELLİKLERİ

One UI 7, Galaxy AI geliştirmeleri, görsel yenilikler ve kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok yeni özellik sunuyor.

One UI 7 ile birlikte kullanıcılar, gelişmiş yazma araçları ve yapay zeka destekli birçok yeni özelliğe kavuşacak.

Arayüzde ayrıca daha temiz bir düzen, akıcı animasyonlar ve özelleştirilebilir ana ekran gibi görsel yenilikler de bulunuyor.

Yeni bildirim düzeni, özelleştirilebilir hızlı panel ve Apple'ın Dynamic Island'ına benzer Now Bar gibi özellikler de kullanıcı deneyimini zenginleştirecek.

Kamera düzeni de daha basit kontroller ve gelişmiş yakınlaştırma seçenekleri ile güncelleniyor.