Samsung, One UI 7'yi yeniden kullanıma sunuyor

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Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25 ve diğer uyumlu cihazlar için uzun süredir beklenen One UI 7 güncellemesi, nihayet tekrar yayınlanmaya başlıyor.

Ancak bu süreç, daha önce yaşanan talihsizliklerle gölgelenmişti. Birkaç aylık gecikmenin ardından yayınlanan ilk sürüm, kullanıcıların telefonlarında ciddi sorunlara yol açınca Samsung, One UI 7 dağıtımını geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı.

Özellikle Güney Kore'deki Galaxy S24 ve benzeri modellerde kilit ekranının kullanılamaz hale gelmesi gibi ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.

Ayrıca farklı hatalar ve güvenlik açıkları da rapor edilmişti. Neyse ki, bu sorunların giderilmesinin ardından güncellemenin Kore pazarında tekrar kullanıma sunulduğu belirtiliyor.

DAĞITIM TAKVİMİ

One UI 7'nin farklı bölgelerdeki Samsung cihazlarına ne zaman ulaşacağına dair kesin bir takvim henüz netleşmiş değil.

Ancak nihai ve eksiksiz sürümün Güney Kore'deki Galaxy S25 serisi telefonlara ulaşmaya başladığı ve yakın zamanda diğer ülkelere de yayılacağı tahmin ediliyor.