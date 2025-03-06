Samsung, popüler akıllı telefon modelini üretimden kaldırıyor

Haber Merkezi

Samsung'un Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modelleriyle ilgili stratejik hamleleri, teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay Galaxy S24 modeline yapılan kalıcı fiyat indiriminin ardından, beklenen gelişmeler yaşanmaya başladı.

İlk olarak Galaxy S24 Ultra'nın üretiminin durdurulacağı yönünde haberler gelirken, şimdi de Galaxy S24 Plus'ın tüm model ve varyantlarının üreticisinin resmi ABD web sitesinde stokta olmadığı belirtiliyor.

Bu durum, 6.7 inçlik Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili cihazın yeniden satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

GALAXY S24 PLUS'IN ÜRETİMİNİN DURDURULMA NEDENLERİ

Samsung, Galaxy S24 Plus'ın üretiminin durdurulduğunu resmi olarak henüz doğrulamadı. Ancak, stokların tükenmesi ve yeniden satışa sunulmaması, bu durumun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Bu kararın ardında yatan nedenlerden biri, Galaxy S25 Plus modelinin piyasaya sürülmesi ve bu modelin Galaxy S24 Plus'a göre daha üstün özelliklere sahip olması.

Galaxy S25 Plus, 256 GB depolama alanıyla aynı fiyata (999,99 dolar) satışa sunulurken, 512 GB varyantı ise 849,99 dolarlık cazip bir fiyatla tüketicilere sunuluyor. Bu durum, Galaxy S24 Plus'ın piyasadaki rekabet gücünü zayıflatıyor.

Galaxy S24 Plus'ın üretiminin durdurulması, tüketiciler için ne anlama geliyor? Öncelikle, bu modeli satın almak isteyenlerin üçüncü taraf perakendecilere yönelmesi gerekecek.

Ancak, Galaxy S25 Plus'ın daha gelişmiş özelliklere sahip olması ve cazip fiyatıyla sunulması, Galaxy S24 Plus'ın alımını mantıksız hale getiriyor.

Tüketiciler, daha güncel ve gelişmiş bir model olan Galaxy S25 Plus'ı tercih ederek daha iyi bir yatırım yapabilirler.