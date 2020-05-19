Samsung, QRNG teknolojisine sahip ilk telefonunu tanıttı

QRNG çipine sahip Samsung Galaxy A Quantum resmi olarak duyuruldu. Telefonun özelliklerine bir göz atarken, QRNG çipinin ne olduğuna da değindik.

Samsung, 5G destekli akıllı telefonları güvenlik bakımından bir adım daha ileriye taşıyacak yeni bir akıllı telefon duyurdu.

Kuantum Rastgele Sayı Üretici (QRNG) çipine sahip olan telefon, Galaxy A Quantum olarak adlandırıldı.

Aslında bu telefon, Samsung'un bu yılın başlarında piyasaya sürüdüğü popüler orta sınıf telefonu Galaxy A71'in farklı bir sürümü. Exynos 980 işlemciden güç alan telefonda; 6.7 inç OLED ekran, ekrana gömülü parmak izi sensörü ve dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

Galaxy A Quantum'u normal Galaxy A71 modelinden ayıran en önemli şey ise telefonda QRNG çipinin bulunması. Peki nedir bu QRNG çipi? Gelin bu sorunun cevabına daha yakından bakalım.

QRNG NEDİR

Açılımı Quantum Random Number Generator (Kuantum Rastgele Sayı Üreticisi) olan QRNG, kullanıcıların telefonda kullandığı bütün hizmetleri şifrelemek için rastgele sayılar üreterek olası siber saldırılara karşı üst düzey bir koruma sağlıyor.

Telefonda bulunan bu çip, ışık yayan bir diyot ve bir görüntü sensöründen oluşuyor. LED'in rastgele sayıda yaydığı fotonlar, rasgele bit üreteci algoritması ile rastgele sayılar üretiyor. Bu sayılar görüntü sensörünün pikselleri tarafından yakalanıyor ve sayılıyor. Böylece tamamen kuantum kökenli rastgele rahmin edilemeyen sayılar ortaya çıkıyor.

Samsung, QRNG çiplerini gelecekte daha fazla cihaza ve ağa entegre ederek kuantum güvenlik alanındaki baskınlığını devam ettirmek istiyor.

Galaxy A Quantum, 22 Mayıs'ta Güney Kore'de 530 dolarlık bir fiyatla satışa çıkacak. Telefonun diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.