Samsung telefonlar, güvenlik doğrulamasını otomatik geçecek

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İnternette gezinirken karşımıza çıkan ve sinir bozucu olabilen CAPTCHA'lar, One UI 7 ile tarihe karışıyor.

Samsung, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına, Samsung Internet tarayıcısına "otomatik doğrulama" adında bir özellik ekliyor.

Bu özellik sayesinde, çevrimiçi spam önleme araçlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan, istediğiniz içeriğe hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceksiniz.

Samsung Internet, Galaxy cihazlarda önceden yüklü olarak geliyor. Ancak, çoğu kullanıcı Google Chrome'u tercih ediyor. Samsung, One UI 7 ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Tarayıcıya eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler, Samsung Internet'i Chrome'a güçlü bir alternatif haline getiriyor. Özellikle "otomatik doğrulama" özelliği, kullanıcıların büyük beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

OTOMATİK DOĞRULAMA NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR

Otomatik doğrulama özelliğini kullanmak için, Samsung Internet tarayıcısının en son sürüme güncellenmesi gerekiyor.

Güncelleme yapıldıktan sonra, uygulama içi menüden "Gizlilik" bölümüne gidip, "Akıllı izleme önleme" seçeneğini bulmanız yeterli.

Burada yer alan "otomatik doğrulama" seçeneğini aktif hale getirerek bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.