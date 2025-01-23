Samsung ve Google, çocuklar için tasarlanmış yeni bir akıllı saat deneyimi sunuyor

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Samsung ve Google, çocuklar için özel olarak tasarlanmış Galaxy Watch for Kids deneyimini tanıttı..

Wear OS ile çalışan Galaxy Watch 7 LTE modellerinde kullanılabilen bu deneyim, çocukların güvenliğini ve dijital sağlıklarını ön planda tutuyor.

EBEVEYNLERİN KONTROLÜNDE

Galaxy Watch for Kids, ebeveynlerin Google Family Link uygulaması üzerinden çocuklarının saat kullanımını kontrol etmelerini sağlıyor.

Konum paylaşımı, kişi yönetimi, uygulama onayı, okul saati modu ve kayıp cihaz bulma gibi özellikler sunan Galaxy Watch for Kids, çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde akıllı saat kullanmalarına yardımcı oluyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Çocuklarınızın kimleri arayabileceğini ve mesaj gönderebileceğini belirleyebilirsiniz.

Google Play Store'daki uygulamaları onaylayabilir veya engelleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun nerede olduğunu harita üzerinden görebilirsiniz.

Okul saatlerinde dikkat dağıtıcı unsurları sınırlayabilirsiniz.

Kaybolan saati Family Link uygulaması üzerinden bulabilirsiniz.

Galaxy Watch for Kids, çocuklar için özel olarak tasarlanmış saat yüzleri ve uygulamalar sunuyor.

Barbie, Crayola, Marvel ve daha birçok popüler karakter ve eğitici içerik, Galaxy Watch for Kids deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Galaxy Watch for Kids, 22 Ocak'ta ABD'de kullanıma sunuldu. Samsung Galaxy Watch 7 LTE modellerinde kullanılabilen bu deneyim, Verizon, T-Mobile ve AT&T operatörleri tarafından da destekleniyor.

Galaxy Watch for Kids'in Türkiye'de ne zaman çıkacağı henüz belli değil.