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    Samsung, yeni Galaxy A modellerini tanıttı

    Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyeleri olan Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 modellerini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 11:55
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    Samsung, yeni Galaxy A modellerini tanıttı

    Galaxy A ve Galaxy M serisi orta segment akıllı telefonlarıyla oldukça iyi satış rakamları elde eden Samsung, düzenlenen etkinlik kapsamında yeni modellerini tanıttı.

    Güney Koreli şirket, etkinlikte Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 modellerini görücüye çıkardı.

    Samsung'un orta segmentte yarışacak yeni akıllı telefonlarının tamamı Süper AMOLED ekran ve 5G teknolojisiyle geliyor.

    Gelin hep birlikte, Türkiye'ye de gelmesi beklenen telefonların özelliklerine ve fiyatlarına kısaca göz atalım.

    SAMSUNG GALAXY A33 ÖZELLİKLERİ

    samsung

    • Ekran: 6,4 inç Full HD+ 90Hz Süper AMOLED
    • İşlemci: Exynos 2180
    • RAM: 6 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 5 MP
    • Ön Kamera: 13 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0
    • FİYAT: 369 EURO

    SAMSUNG GALAXY A53 ÖZELLİKLERİ

    SAMSUNG

    • Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED
    • İşlemci: Exynos 2180
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0
    • FİYAT: 449 EURO

    SAMSUNG GALAXY A73 ÖZELLİKLERİ

    GALAXY A73

    • Ekran: 6,7 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED+
    • İşlemci: Snapdragon 778G
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj
    • İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0
    • FİYAT: AÇIKLANMADI

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