Samsung, yeni iPhone özellikleriyle dalga geçti: Bunların hepsi bizde zaten var

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Apple'ın pazartesi akşamı gerçekleştirdiği ve iOS 26 gibi yeni işletim sistemlerini tanıttığı WWDC 2025 etkinliğinin ardından, ezeli rakibi Samsung boş durmadı.

Samsung’un ABD’deki mobil departmanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla, Apple’ın "yeni" olarak sunduğu birçok özelliğin aslında kendilerinde uzun zamandır bulunduğunu ima etti.

"HEPSİ TANIDIK GELİYOR"

Samsung ABD'nin ilk paylaşımı, Apple'ın yeni "Liquid Glass" tasarım dilini ve kişiselleştirme özelliklerini hedef aldı.

Şirket, “Kişiselleştirilmiş uygulamalar? Uçan çubuklar? Cam benzeri şık tasarım? Hepsi tanıdık geliyor.” ifadelerini kullanarak, bu özelliklerin kendi cihazlarında uzun süredir mevcut olduğuna işaret etti.

Bu paylaşım, Apple'ın son yılların en büyük değişimlerinden biri olarak sunduğu tasarım yeniliğinin, Samsung için yeni bir şey olmadığını esprili bir dille vurguladı. Bu, iki dev arasındaki klasik atışmaların bir devamı niteliğindeydi.

CANLI ÇEVİRİ VE YAPAY ZEKA GÖNDERMELERİ

İkinci bir gönderide ise Apple'ın iOS 26 ile getirdiği "Canlı Çeviri" özelliğine gönderme yapıldı.

Samsung, “Canlı çeviride yeni misiniz? Hoş geldiniz. Biz bir süredir hem metin hem de konuşmaları Galaxy AI ile gerçek zamanlı olarak çeviriyoruz.” dedi.

Son olarak ise Apple’ın yapay zeka özelliklerini Apple Watch'a entegre etmesi hedef alındı.

Samsung, bu konuda “Yapay zekâ akıllı saatlerinize mi geliyor? Güzelmiş. Bizimki yorgun olduğunuz zamanı zaten biliyordu.” paylaşımını yaparak Samsung Apple rekabetini bir kez daha alevlendirdi.