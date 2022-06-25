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    Samsung'a, yanlış su geçirmezlik reklamı cezası

    Samsung Avustralya, yanlış su geçirmezlik iddiaları nedeniyle 9,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 08:50
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    Samsung'a, yanlış su geçirmezlik reklamı cezası

    Avustralya'nın rekabet düzenleyicisi, perşembe günü yaptığı açıklamada, bir mahkemenin Samsung'un yerel birimine 9.65 milyon dolar ceza kestiğini açıkladı.

    Söz konusu cezanın nedeni ise telefonların suya dayanıklılık özelliği hakkında dokuz yanıltıcı reklam yayınlanması.

    Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Temmuz 2019'da açılan davada, Samsung Avustralya'nın bazı 'Galaxy' telefonlarının suya dayanıklılık seviyesi hakkında kulllanıcıları yanılttığına hükmetti.

    ACCC'ye göre Samsung, Mart 2016 ile Ekim 2018 arasında, telefonların havuzlarda veya deniz suyunda kullanılabileceğini iddia eden mağaza içi ve sosyal medya reklamları yayınladı.

    Kullanıcılar tam aksini söylüyor

    Ancak ACCC, akıllı telefonların düzgün çalışmadığını ve hatta suya maruz kaldıktan sonra tamamen çalışmayı durdurduğunu söyleyen kullanıcılardan yüzlerce şikayet aldı.

    samsung galaxy s22 ultra

    ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, "Yanıltıcı reklamlar, Galaxy telefonlarının satışlarını artırdı. Bir Galaxy telefonu satın alan birçok tüketici, yeni bir telefon almaya karar vermeden önce yanıltıcı reklamlara maruz kalmış olabilir." dedi.


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