Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip: İşte tanıtım tarihi Samsung, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen ve Apple Vision Pro'ya rakip olacak yeni karma gerçeklik cihazını, "Worlds Wide Open" sloganıyla 21 Ekim'de düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacağını resmen açıkladı.