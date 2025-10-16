Samsung'dan Apple Vision Pro'ya rakip: İşte tanıtım tarihi

Teknoloji devi Samsung, "Worlds Wide Open" sloganıyla 21 Ekim’de düzenleyeceği bir etkinlikte, yapay zeka destekli yeni Genişletilmiş Gerçeklik (XR) vizyonunu tanıtacağını açıkladı.
Bu etkinlikte, merakla beklenen yeni karma gerçeklik cihazının da duyurulması bekleniyor.
GOOGLE VE QUALCOMM İŞ BİRLİĞİ: "PROJECT MOOHAN"
Etkinlikte, Google ve Qualcomm iş birliğiyle geliştirilen Android XR platformu üzerine inşa edilen "Project Moohan" kod adlı ilk karma gerçeklik cihazı tanıtılacak.
Bu yeni ürün, Meta'nın Quest ve Apple'ın Vision Pro ürünlerine doğrudan rakip olacak.
ODAK NOKTASI "ÇOK MODLU YAPAY ZEKA"
Samsung, etkinlikteki odak noktasının "multimodal AI" yani çok modlu yapay zekanın cihazlara entegrasyonu olacağını belirtti.
Şirket, bu sayede genişletilmiş gerçeklik deneyimlerini yapay zeka ile daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyor.
Etkinlik, Samsung'un resmi YouTube kanalı ve Newsroom sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.