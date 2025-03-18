Samsung'dan dayanıklı yeni telefon: Galaxy XCover 8 Pro

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Samsung, dayanıklı telefon pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Şirketin yeni dayanıklı modeli Galaxy XCover 8 Pro'nun temel özellikleri sızdırıldı.

Cihaz, Geekbench ve TÜV Rheinland sertifika veritabanında görüntülendi. Bu da telefonun yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

BATARYA VE RAM DETAYLARI

Sertifika listelerine göre, Galaxy XCover 8 Pro'da 4.265 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. Bu, mevcut XCover 7 modelindeki 4.050 mAh'lik bataryadan biraz daha büyük. Ayrıca, cihazda 6 GB RAM bulunacağı da belirtiliyor.

İŞLEMCİ VE PERFORMANS

Donanım özelliklerine bakıldığında, Galaxy XCover 8 Pro'ya güç veren işlemcinin sekiz çekirdekli bir yapıda olduğu görülüyor.

İşlemci çekirdeklerinden dördü 1.80 GHz, üçü 2.40 GHz ve biri 2.50 GHz hızında çalışıyor. Listelenen GPU ise Adreno 810. Bu da telefonun Snapdragon 7s Gen 3 yonga setiyle geleceğine işaret ediyor.

DAYANIKLILIK

Galaxy XCover serisi, dayanıklılığıyla biliniyor. Mevcut XCover 7 modeli, suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesine sahip ve MIL-STD-810H sertifikasını karşılıyor. Yeni modelin de bu dayanıklılık seviyesini koruması veya aşması bekleniyor.

Galaxy XCover 8 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceği henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ancak, sertifika listelerinin ortaya çıkması, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor. Cihazın haziran veya temmuz aylarında tanıtılabileceği tahmin ediliyor.