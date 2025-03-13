Samsung'dan orta segment yeni telefon: Galaxy F16 5G tanıtıldı

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Samsung, Hindistan pazarında orta segment akıllı telefon pazarını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, son olarak Galaxy F16 5G modelini tanıttı. 13 Mart'tan itibaren satışa sunulacak olan telefon, uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ancak, Galaxy F16 5G'nin Galaxy M16 ve Galaxy A16 ile neredeyse aynı olması, tüketiciler arasında tartışmalara yol açtı.

AYNI TELEFON, FARKLI İSİM

Samsung, Hindistan'da farklı seriler altında aynı telefonları piyasaya sürmesiyle biliniyor. Galaxy F16 5G, bu stratejinin en son örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun teknik özellikleri, daha önce piyasaya sürülen Galaxy M16 ve Galaxy A16 ile tamamen aynı. Bu durum, tüketicilerin kafasını karıştırırken, Samsung'un pazarlama stratejisi de eleştiriliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE FİYAT

Galaxy F16 5G, 6.7 inç Süper AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 6300 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor.

Telefonun arka tarafında 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde. 5000 mAh bataryaya sahip olan telefon, 25W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefon, Android 15 işletim sistemi ve One UI 7 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Samsung, bu modelde kullanıcılara 6 yıl boyunca Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunacağını belirtiyor. Galaxy F16 5G, Hindistan'da 11.500 Rs (130 dolar) fiyatla satışa sunulacak.