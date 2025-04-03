Samsung'dan sahte telefon uyarısı: Bu tuzaklara düşmeyin

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İnternet alışverişlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, dolandırıcılar da bu alanda faaliyetlerini artırdı.

Özellikle Facebook Marketplace gibi platformlarda, sahte Samsung Galaxy telefonlar gerçek gibi gösterilerek satışa sunuluyor. Bu sahte cihazlar, orijinal ürünlerin logo ve ambalajlarını taklit ederek tüketicileri yanıltıyor.

İlk bakışta gerçek gibi görünen bu telefonlar, aslında düşük kaliteli malzemelerden üretilmiş ve orijinal cihazların performansını sunmuyor.

Tüketiciler, bu sahte ürünleri satın aldıklarında pil ömrü, yazılım sorunları ve güvenlik açıkları gibi problemlerle karşılaşıyor.

SAHTE TELEFONLARDAN NASIL KORUNABİLİRİZ

Samsung, tüketicilerin sahte ürünlerden korunması için bazı önlemler almalarını öneriyor. Şirket, alışverişlerin yalnızca resmi web sitesi, Samsung Shop uygulaması, yetkili perakende mağazaları ve onaylı operatörler aracılığıyla yapılmasını tavsiye ediyor.

Bu kanallardan yapılan alışverişlerde, tüketicilere orijinal ürün garantisi ve müşteri desteği sunuluyor.

Çevrimiçi pazar yerlerinden alışveriş yaparken dikkatli olmak, sahte ürünlerden korunmanın en önemli adımıdır.

Satıcının güvenilirliğini kontrol etmek ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlara karşı şüpheci yaklaşmak gerekiyor.

Samsung, tüketicilere yalnızca resmi kaynaklardan alışveriş yapmalarını ve hiçbir risk almamalarını tavsiye ediyor.