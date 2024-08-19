Samsung'dan sevindiren karar: Galaxy Note modelleri geri geliyor İddialara göre Samsung, Galaxy S25 veya Galaxy S26 serisinde Ultra modeli yerine Note ismini kullanacak.

Haber Merkezi

Samsung, geçtiğimiz yıllarda oldukça iyi satış rakamlarına sahip Galaxy Note modellerini kaldırarak, bu seriyi Galaxy S ile birleştirmişti.

Böylece şirket, serideki Ultra modellerine kalem desteği getirerek kullanıcılara Galaxy Note deneyimini yaşatmıştı.

GALAXY NOTE GERİ GELEBİLİR

Yakın zamanda ortaya atılan bir söylenti, Güney Koreli şirketin yaklaşmakta olan Galaxy S25 veya S26 serisi için bir isim değişikliği yapabileceğini öne sürüyor.

İddialara göre, Samsung’un Galaxy S25 veya S26 Ultra modeline yeni bir isim vermeyi düşündüğü konuşuluyor. Sızıntılar, bu modelin "Galaxy S25 Note" olarak adlandırılabileceğini söylüyor.

Ayrıca, serideki Galaxy S25+ veya S26+ modelinin de "Pro" olarak adlandırılabileceği öne sürülüyor.

“Pro” modeli terimi, birçok markanın portföyünde sıkça kullanılmaya başlandığı için Samsung’un da buna ayak uyduracağı belirtiliyor.

Samsung'un "Ultra" yerine Note ismini tercih edecek olması henüz kesinleşmiş bir karar değil.

Markanın, bu isim değişikliklerini henüz değerlendirme aşamasında olduğu söyleniyor.