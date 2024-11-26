Samsung'dan yeni orta segment telefon: Galaxy A56 5G

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Samsung, uygun fiyatlı ve güçlü telefonlarıyla bilinen Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A56 5G üzerinde çalışıyor.

Telefonun piyasaya sürülmesine yakın, cihaz hakkında birçok sızıntı ortaya çıktı. Yeni yayınlanan render görselleri ise, Galaxy A56 5G'nin tasarımına ilk bakışımızı sağlıyor.

Sızdırılan görseller, Galaxy A56 5G'nin tasarımının genel olarak Galaxy A55 5G ile benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Düz kenarlar, düz ekran, kavisli köşeler ve ortada bulunan delikli ön kamera tasarımı korunmuş. Çerçeveler ince görünse de, alt çerçevenin diğerlerine göre biraz daha kalın olduğu dikkat çekiyor.

YENİ KAMERA TASARIMI

Galaxy A56 5G'nin en dikkat çekici tasarım değişikliği arka kamera modülünde karşımıza çıkıyor.

Galaxy A55 5G'de her arka kamera lensi için ayrı bir kesik bulunurken, Galaxy A56 5G'de üç kamera lensi de tek bir muhafaza içinde yer alıyor

Bu tasarım değişikliği, Galaxy A26 ve A36'nın sızdırılan render'larında da görüldüğü gibi, Samsung'un yeni nesil Galaxy A serisi telefonlarında benimseyeceği yeni bir tasarım trendine işaret ediyor.

Cihazın sağ tarafında bulunan güç ve ses düğmeleri, "Key Island" adı verilen çıkıntılı bir bölümde yer alıyor. Bu tasarım detayı da Galaxy A55 5G'den farklı olarak karşımıza çıkıyor.

45W HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy A56 5G, 45W hızlı şarj desteği sunacak. Bu, Galaxy A55 5G'de bulunan 25W şarjdan önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Pil kapasitesinin ise 5000 mAh olması bekleniyor.

EXYNOS 1580 İŞLEMCİ

Galaxy A56 5G'nin gücünü Samsung'un yeni nesil Exynos 1580 yonga setinden alması bekleniyor. Bu yonga seti, telefona yüksek performans ve enerji verimliliği sağlayacak.

Samsung'un geleneksel çıkış takvimini takip etmesi halinde, Galaxy A56 5G'nin 2025 yılının Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.