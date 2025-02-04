Samsung'un 11 akıllı telefonu artık güncelleme almayacak

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Samsung, bazı eski Galaxy modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandırdı. Galaxy A02s, Galaxy A12 ve Galaxy S20 serisi dahil olmak üzere 11 telefon, artık yeni Android ve One UI güncellemeleri almayacak.

Android güncellemeleri, telefonların güvenliği ve performansı için önemli. Yeni güncellemeler, güvenlik açıklarını kapatır, hataları düzeltir ve yeni özellikler ekler.

Samsung, yeni telefonları için 7 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Ancak, eski modeller için bu destek sınırlı.

GÜNCELLEME DESTEĞİ SONA EREN MODELLER

Samsung, aşağıdaki 11 telefon modeli için yazılım desteğini sonlandırdı:

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy W21 5G

Galaxy S20 serisi, Android güncellemelerini almayı durdursa da bir süre daha güvenlik yamaları almaya devam edecek.

Samsung, kullanıcıların güncelleme desteği sona eren telefonlarını yenileriyle değiştirmelerini öneriyor. Yeni Galaxy modelleri, daha uzun süreli yazılım desteği ve gelişmiş özellikler sunuyor.