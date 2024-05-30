Samsung'un 55 yıllık tarihinde bir ilk: Çalışanlar greve gidiyor Samsung çalışanlarını temsil eden bir sendika, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için grev kararı aldı.

ensonhaber.com

Samsung Electronics’te çalışanlar, yıllar önce “Uluslararası Samsung Electronics Sendikası” ismi verilen ve binlerce kişiyi temsil eden bir sendika kurmuştu.

Samsung tarihinde ilk defa çalışanlar grev kararı aldı. Yaklaşık 28 bin işçiyi temsil eden sendika üyeleri, önümüzdeki günlerde grev yapacak.

Bu da şirketin dünya çapındaki toplam iş gücünün beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

Samsung tarihinde bir ilk

Böylece, Güney Koreli Samsung'un 55 yıllık tarihinde ilk kez grev yapılmış olacak.

Sendika tarihinin ilk grevi, 7 Haziran günü gerçekleştirilecek. Güney Koreli teknoloji devinin sendikaya üye olan çalışanları, bir gün ücretli izin şeklinde iş bırakacaklar.

Grevin temel sebebi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücret artışı talepleriydi. Sendika, yüzde 6.5 oranında ücret artışı ve daha iyi çalışma koşulları talep ederken, Samsung ise yüzde 2.5 oranında zam teklif etti.

Bu olay, Samsung'un sendikal haklar ve çalışma koşulları açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Grevin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ve şirketi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.