Samsung'un amiral gemisi telefonlarına henüz eklemediği 5 özellik

Haber Merkezi

Samsung, amiral gemisi Galaxy S serisiyle teknoloji dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.

Ancak, kullanıcıların beklentilerini tam olarak karşılayamayan bazı özellikler hala eksik. İşte Samsung'un amiral gemisi telefonlarına henüz eklemediği veya geliştirmediği 5 özellik:

1. BİRDEN FAZLA OPERATÖRDE UYDU BAĞLANTISI

Samsung, Galaxy S25 serisiyle uydu bağlantısı özelliğini sunsa da bu özellik şu an için yalnızca ABD'deki Verizon kullanıcılarıyla sınırlı.

Kullanıcılar, Apple'ın Acil SOS özelliği gibi, farklı operatörlerde ve daha fazla ülkede bu özelliğin kullanılabilir olmasını bekliyor. Samsung'un bu konuda çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

2. GENİŞLETİLEBİLİR DEPOLAMA ALANI

Samsung hayranlarının en çok özlediği özelliklerden biri, genişletilebilir depolama alanı.

Galaxy S20 serisinden sonra bu özelliği sunmayan Samsung, özellikle yüksek çözünürlüklü video kaydı yapan kullanıcılar için bu özelliği tekrar sunmalı.

3. MANYETİK KABLOSUZ ŞARJ

Galaxy S25 serisi öncesinde manyetik kablosuz şarj özelliğinin geleceği söylentileri dolaşsa da bu özellik henüz Samsung telefonlarında yer almıyor.

Kullanıcılar, manyetik kablosuz şarjın getireceği kullanım kolaylığı ve aksesuar seçeneklerini merakla bekliyor.

4. YÜKSEK KALİTELİ EKRAN ALTI ÖN KAMERA

Çinli telefon üreticisi Red Magic'in yüksek kaliteli ekran altı ön kamera teknolojisi, Samsung kullanıcılarını da heyecanlandırdı.

Samsung'un, ekran teknolojilerindeki başarısını ön kameraya da yansıtarak, yüksek kaliteli ekran altı ön kamera sunması bekleniyor.

5. ÖZEL OYUN OPTİMİZASYONLARI

Mobil oyunların popülaritesi artarken, Samsung'un amiral gemisi telefonlarında özel oyun optimizasyonları sunması bekleniyor.

ASUS ROG serisi telefonlarda bulunan hava tetikleyicileri gibi özellikler, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyabilir.