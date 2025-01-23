Samsung'un en ince telefonu Galaxy S25 Edge duyuruldu

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde sürpriz bir şekilde yeni telefonu Galaxy S25 Edge modelinden bahsetti.

En ince Samsung telefonu olma özelliğini taşıyan Galaxy S25 Edge, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

EDGE MARKASI GERİ DÖNÜYOR

Samsung, Edge markasını yıllar sonra yeniden canlandırıyor. Galaxy S7 Edge'den sonra ilk kez bir Edge modeli piyasaya süren Samsung, Galaxy S25 Edge ile incelik ve şıklığı ön plana çıkarıyor.

İKİ KAMERALI TASARIM

Galaxy S25 Edge, iki kameralı bir tasarıma sahip. Daha önceki sızıntılarda üç kamera olacağı iddia edilse de Samsung, iki kameralı bir tasarımla karşımıza çıktı.

GÜÇLÜ DONANIM

Galaxy S25 Edge'in, Galaxy S25 serisi gibi Snapdragon 8 Elite işlemci ve 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

3.000 ila 4.000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacağı tahmin edilen telefon, mayıs ayında piyasaya sürülebilir.