Samsung'un en ince telefonu Galaxy S25 Edge ertelendi

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Samsung, geçtiğimiz şubat ayında duyurduğu ve büyük ilgi gören Galaxy S25 Edge modelinin lansmanını erteledi.

Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken telefonun, nisan ayında tanıtılması bekleniyordu. Ancak, Koreli kaynak ETNews başta olmak üzere birçok güvenilir kaynak, cihazın lansmanının mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.

LANSMAN ERTELEMESİNİN NEDENİ NE

Samsung'un Galaxy S25 Edge'in lansmanını neden ertelediği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak, teknik nedenlerden kaynaklanmadığı belirtiliyor. Teknoloji dünyasında konuşulan iddialara göre, Samsung'un CEO'su Hang Jong-hee'nin ani vefatı nedeniyle bu tür bir karar alındığı düşünülüyor.

Samsung'un, bu acı olay nedeniyle lansman takviminde değişikliğe gittiği tahmin ediliyor.

GALAXY S25 EDGE'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Edge, 6.7 inç ekran, 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 3900 mAh batarya gibi iddialı özelliklerle geliyor.

Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken telefonun, teknoloji severler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Samsung'un bu model için büyük bir lansman etkinliği düzenlemeyeceği, bunun yerine teknik detayların, çıkış tarihinin ve fiyatlarının açıklanacağı online bir etkinlik düzenleyeceği öngörülüyor.