Samsung'un en ince telefonu: Galaxy S25 Edge tanıtım tarihi ortaya çıktı

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 serisinin en yeni üyesi Galaxy S25 Edge'i nisan ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi, ince tasarımıyla dikkat çeken bu yeni amiral gemisi modelini geçtiğimiz ocak ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmuştu.

O zamandan beri cihaz hakkında birçok söylenti dolaşırken, son sızıntılar lansman tarihine ışık tutuyor.

NİSANDA TANITILABİLİR

Sızıntılara göre, Samsung Galaxy S25 Edge'i 16 Nisan 2025 tarihinde tanıtacak. Saat dilimi farkları nedeniyle bazı bölgelerde lansman 15 Nisan'da gerçekleşebilir.

Cihazın mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor, ancak ilk etapta üretim 40 bin adetle sınırlı olabilir.

PAHALI BİR MODEL OLABİLİR

Sınırlı sayıda üretilecek olması, Galaxy S25 Edge'in diğer Galaxy S25 modelleri gibi kolay bulunamayabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, ince tasarımı ve güçlü özellikleri nedeniyle cihazın diğer modellerden daha pahalı olması bekleniyor.