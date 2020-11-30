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    Samsung'un sanal insanları Galaxy telefonlarına geliyor

    Samsung'un geliştirdiği sanal insan projesi NEON, gelecek aydan itibaren Galaxy akıllı telefonlarında kullanıma sunulabilir.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 17:49
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    Samsung'un sanal insanları Galaxy telefonlarına geliyor

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un bünyesinde yer alan STAR Labs'ın bir süredir üzerinde çalıştığı 'yapay insan' projesi NEON, CES 2020'de tanıtılmış ve büyük beğeni toplamıştı.

    Bir dijital avatar olan NEON, akıllı asistanlar gibi kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.

    Gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapılarına ev sahipliği yapan bu karakterler, kullanıcılar ile karşılıklı sohbet edebiliyor ve milisaniye içerisinde tepki verebiliyor.

    GALAXY TELEFONLARA GELİYOR

    Samsung, yapay insanlarını artık telefonlarda kullanmak için gün sayıyor. GizmoChina'da yer alan habere göre, 'sanal insan' NEON, gelecek ay Galaxy cihazlarda kullanıma sunulabilir.

    samsung

    STAR  Labs CEO'su Pranav Mistry, Twitter'da yaptığı paylaşımda, akıllı telefonunda NEON kullandığını ve şirketin şu anda yapay insanlarını akıllı telefonlarda test ettiğini açıkladı.

    NEON’ların gelecekte öğretmen, finansal danışmanı veya sağlık personeli olarak dijital hizmet sunabileceği de belirtiliyor.

    Makine öğrenme yeteneğine sahip olan NEON, bu sayede kullanıcılar ile etkileşime geçtikte kendini daha da geliştiriyor.

    samsung neon

    Son olarak NEON ile ilgili paylaşılan bilgiler şu an için oldukça kısıtlı. Bu nedenle özelliğin telefonlara gelmesi ile birlikte, daha fazla bilgi elde etme imkanına sahip olacağız.

    Instagram: @eshteknoloji

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