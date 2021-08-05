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    Samsung'un tanıtacağı tüm yeni cihazların fiyatları ortaya çıktı

    Samsung; önümüzdeki hafta yeni katlanabilir telefonlarını, akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını tanıtacak. İşte tüm ürünlerin fiyat listesi...
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 09:50
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    Samsung'un tanıtacağı tüm yeni cihazların fiyatları ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmayacağını ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanacağını resmen doğrulamıştı.

    Şirket, 11 Ağustos'ta düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde; katlanabilir telefonlarını, akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını görücüye çıkaracak.

    AVRUPA FİYATLARI SIZDIRILDI

    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından Evan Blass, lansmana bir hafta kala Samsung'un tanıtacağı tüm yeni ürünlerin Avrupa fiyatlarını açıkladı.

    İşte katlanabilir Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 Avrupa fiyatları...

    Galaxy Z Fold 3:

    • 256 GB - 1.899 euro
    • 512 GB - 1.999 euro

    Galaxy Z Flip 3:

    • 128 GB - 1.099 euro
    • 256 GB - 1.149 euro

    Galaxy Watch 4 Classic:

    • 40 mm - 379 euro
    • 44 mm - 409 euro

    Galaxy Buds 2:

    • 159 euro

    samsung galaxy fold

    galaxy watch

    galaxy buds

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