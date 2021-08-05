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- Samsung'un tanıtacağı tüm yeni cihazların fiyatları ortaya çıktı
Samsung'un tanıtacağı tüm yeni cihazların fiyatları ortaya çıktı
Samsung; önümüzdeki hafta yeni katlanabilir telefonlarını, akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını tanıtacak. İşte tüm ürünlerin fiyat listesi...
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 09:42
- Güncelleme : 05.08.2021 - 09:50
Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Samsung, bu yıl yeni bir Galaxy Note modeli satışa çıkarmayacağını ve bunun yerine katlanabilir modellere odaklanacağını resmen doğrulamıştı.
Şirket, 11 Ağustos'ta düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde; katlanabilir telefonlarını, akıllı saatini ve kablosuz kulaklığını görücüye çıkaracak.
AVRUPA FİYATLARI SIZDIRILDI
Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından Evan Blass, lansmana bir hafta kala Samsung'un tanıtacağı tüm yeni ürünlerin Avrupa fiyatlarını açıkladı.
İşte katlanabilir Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Buds 2 Avrupa fiyatları...
Galaxy Z Fold 3:
- 256 GB - 1.899 euro
- 512 GB - 1.999 euro
Galaxy Z Flip 3:
- 128 GB - 1.099 euro
- 256 GB - 1.149 euro
Galaxy Watch 4 Classic:
- 40 mm - 379 euro
- 44 mm - 409 euro
Galaxy Buds 2:
- 159 euro