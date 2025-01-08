Samsung'un üçe katlanan telefonu 2025'te geliyor

Haber Merkezi

Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki liderliğini sürdürmek için yeni ve inovatif ürünler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin son projesi ise, üçe katlanan bir telefon.

Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerinin ardından üç katlı ekranlı telefonunu piyasaya sürecek. Bu telefon, Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını artırması bekleniyor.

SINIRLI ÜRETİM VE YÜKSEK FİYAT

Samsung, üç katlı ekranlı telefonunu sınırlı sayıda üretecek. 2025'in ikinci yarısına kadar sadece 300 bin adet üretilmesi planlanan telefonun fiyatı da oldukça yüksek olacak.

Samsung'un üç katlı telefonu, Huawei Mate XT'ye benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak, Samsung'un telefonu içe doğru katlanacak ve ana ekranı kapalıyken koruyacak.

EKRAN BOYUTU

Telefonun, 12,4 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu, hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilecek kadar büyük bir ekran.

Ayrıca, telefonda ekran altı kamera teknolojisi kullanılmayabilir. Bu durumda, telefonun ana ekranında bir kamera deliği olması bekleniyor.