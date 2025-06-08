Samsung'un üçe katlanan telefonu bataryasıyla hayal kırıklığına neden olacak

Haber Merkezi

Samsung'un, Huawei'nin üç katlı Mate XT modeline rakip olarak geliştirdiği Galaxy G Fold adlı yeni katlanabilir telefonu, Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde SM-F9680 model numarasıyla göründü.

Ancak ortaya çıkan ilk detaylar, telefonun batarya ve şarj özelliklerinin, 3.000-3.500 dolar aralığında olması beklenen yüksek fiyat etiketine kıyasla mütevazı kalacağını gösteriyor.

25W ŞARJ HIZI VE KÜÇÜK BATARYA İDDİASI

3C sertifikasyon sitesindeki bilgilere göre, Samsung Galaxy G Fold, maksimum 25W kablolu şarj hızını destekleyecek.

Bu düşük şarj hızının, telefonun ince form faktörünün içinde oluşabilecek aşırı ısınma riskini önlemek için bir önlem olduğu düşünülüyor.

Buna karşılık, rakibi Huawei'nin Mate XT modeli 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızları sunuyor.

Ayrıca Galaxy G Fold'un bataryasının, Mate XT'deki 5600mAh'lik hücreye kıyasla 5000mAh'nin altında olacağı söyleniyor.

Batarya ve şarj hızında geride kalacak gibi görünse de Samsung Galaxy G Fold'un işlemci tarafında önemli bir avantaja sahip olması bekleniyor.

ABD yaptırımlarıyla sınırlı olan Mate XT, 7nm Kirin 9010 işlemci kullanırken, Galaxy G Fold'un gücünü TSMC'nin 3nm sürecinde üretilen güçlü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacağı belirtiliyor.

Ekran boyutunda ise Huawei'nin 10,2 inçlik ekranına karşılık Samsung'un 9,96 inçlik bir ekran sunması bekleniyor.

Samsung'un üç katlı telefonunun yalnızca Güney Kore ve Çin pazarlarında satışa sunulacağı ve önümüzdeki ağustos ayının sonundan önce piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.