Samsung'un üçe katlanan telefonu sadece belirli ülkelerde satışa çıkacak

Haber Merkezi

Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki yeni inovasyonu olan üç katlı telefon, sınırlı sayıda pazarda satışa sunulacak.

Ayrıca, telefonun ekran kırışıklığı konusunda Galaxy Z Fold 6 ile aynı seviyede olacağı belirtiliyor.

SINIRLI SAYIDA PAZARDA SATIŞA SUNULACAK

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, Samsung'un üç katlı telefonu tüm pazarlarda satışa sunulmayacak.

Şirket, bu telefonun maliyeti ve talebi göz önünde bulundurarak sınırlı bir üretim yapmayı planlıyor. Ancak, telefonun başarılı olması durumunda daha geniş bir pazarda satışa sunulabileceği belirtiliyor.

KIRIŞIKLIK SORUNU DEVAM EDİYOR

Samsung'un üç katlı telefonunun, kırışıklık konusunda Galaxy Z Fold 6 ile aynı seviyede olacağı iddia ediliyor. Üçe katlanan telefonun üretim sürecinin karmaşıklığı, kırışıklık sorununu çözmeyi zorlaştırıyor.

TASARIM DETAYLARI

Üç katlı telefonun, Galaxy Z Fold 7 ile bazı tasarım benzerlikleri taşıyacağı belirtiliyor. Özellikle çerçeve ve kamera yerleşimi konusunda benzerlikler olması bekleniyor.

Telefonun ortasına yerleştirilmiş kameralar sayesinde, daha merkezlenmiş bir fotoğraf açısı elde edilebileceği iddia ediliyor.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Samsung'un üç katlı telefonu, Galaxy S25 serisinden hayal kırıklığına uğrayan teknoloji meraklıları için yeni bir heyecan kaynağı olabilir.

Katlanabilir telefon pazarında inovasyonun sınırlarını zorlayan bu cihaz, Samsung'un gelecek vizyonunu yansıtıyor.