Samsung'un ultra ince Galaxy S25 Edge modelinin bazı özellikleri ortaya çıktı

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Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı ultra ince telefon Galaxy S25 Edge, Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde göründü.

SM-S9370 model numarasıyla listelenen cihazın önemli özellikleri ortaya çıktı.

25W HIZLI ŞARJ

Galaxy S25 Edge, 25W hızlı şarj desteğiyle gelecek. Galaxy S25 temel modeliyle aynı olan bu hız, kutuya şarj adaptörü dahil edilmeyecek.

Nisan ayında tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge, sadece 6 mm kalınlığında olacak. Galaxy S25'ten yüzde 16.7 daha ince olan bu tasarım, telefonu ultra taşınabilir hale getiriyor.

Galaxy S25 Edge'in Hindistan dahil 39 ülkede satışa sunulması bekleniyor. ABD ve Kanada'da ise satışa sunulmayabilir.

3C sertifikasına göre, Galaxy S25 Edge 3900 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. İnce tasarımı nedeniyle küçük bir batarya kullanıldığı düşünülüyor.

FİYAT VE ÖZELLİKLER

Telefonun fiyatlandırması ve diğer özellikleri henüz net değil. Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelmesi beklenen telefonun kamerası ve diğer donanım özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Samsung'un resmi açıklamasını beklememiz gerekiyor.