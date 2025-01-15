Samsung'un yeni çipi kablosuz şarj hızını artıracak

Haber Merkezi

Samsung, kablosuz şarj teknolojisinde önemli bir adım atarak 50W'a kadar kablosuz şarj hızlarını destekleyen yeni bir güç yönetim çipi geliştirdiğini duyurdu.

Qi2 standardıyla uyumlu olan bu çip, daha hızlı ve güvenilir şarj için manyetik hizalama kullanacak. Ancak, Galaxy S25 serisinde bu teknolojiyi göremeyeceğiz.

YENİ ÇİP, KABLOSUZ ŞARJ HIZINI ARTIRIYOR

S2MIW06 adı verilen yeni güç yönetim çipi, Samsung'un mevcut amiral gemilerinde bulunan 15W maksimum kablosuz şarj hızını 50W'a çıkarıyor.

Bu, kablosuz şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

Yeni çip, Qi2 standardıyla uyumlu olacak ve daha hızlı ve güvenilir şarj için manyetik hizalama kullanacak.

Manyetik hizalama, şarj cihazının ve telefonun doğru şekilde hizalanmasını sağlayarak şarj verimliliğini artırıyor ve aşırı ısınmayı önlüyor.

GALAXY S25 SERİSİNDE YER ALMAYACAK

Ne yazık ki, Samsung'un yeni güç yönetim çipi Galaxy S25 serisinde yer almayacak. Ancak, Galaxy S25 telefonları için özel olarak tasarlanmış kılıflar aracılığıyla Qi2 desteği sunulacak.

Bu kılıflar, manyetik hizalama özelliği sayesinde 25W'a kadar kablosuz şarj hızlarını destekleyecek.

Samsung, Qi v2.2 kablosuz şarj standardı üzerinde çalışmak için Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) ile iş birliği yapıyor.