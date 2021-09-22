Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'te

TEKNOFEST’te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, takımların geliştirdiği robotları inceleyerek, projelere ilişkin bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti.

Bakan Varank, standa kendi kullandığı, Referans Otomotiv tarafından geliştirilen "City Savar" elektrikli özel üretim araçla geldi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Varank'a ziyaretinde; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu da eşlik etti.

TÜBİTAK'ın Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Gözlem Evi stantlarını gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı.

KUM HAVUZUNDA METAL ARAMA ETKİNLİĞİNE KATILDI

Varank, Deneyap alanında çocukların projelerini inceledi ve onları tebrik etti. Bilim Merkezi'ne de giden Bakan Varank, kağıttan uçak yaparak makineyle uçurdu.

BİLGEM standında fordex doküman inceleme cihazıyla belgenin sahte mi gerçek mi olduğunu inceleyen Varank, ışınlanma kabininde BİLGEM Lazer Optik Haberleşme Cihazı ile görüntü aktarımı deneyimi yaşadı, katlanabilir mayın dedektörleri OZAN ile kum havuzunda metal arama etkinliğine katıldı.

EL KUVVETİNİ ÖLÇTÜ

Varank, TÜBİTAK KARE koordinasyonunda düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tanıtmak amacıyla stantta yerini alan ve çocukların ilgi odağı haline gelen "penguen" ve "kutup ayısı" maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

UME standında el kuvveti ölçer ve vücut direnci ölçer cihazlarını deneyerek el kuvvetini ve vücut direncini ölçen Varank, UME yerli ve milli üretimleri olan Rubidyum Tabanlı Atomik Saat, Manyetik Tork Çubuğu ve Fluxgate Manyetometre cihazları hakkında bilgi aldı.

RALLİ OYUNU OYNADI

Varank, ULAKBİM alanında açık kaynak kodlu Pardus21 üzerinde çalışan bir ralli oyununu oynadı.

Bakan Varank, ayrıca "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" kapsamında takımların geliştirdiği robotları inceleyerek, projelere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, yarışmacılarla fotoğraf da çektirdi.