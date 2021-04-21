Şanghay Otomobil Fuarı'ndaki Tesla standı karıştı. Tesla otomobilin üzerine çıkan kadın, firmayı protesto etti.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, ABD'deki bir Tesla otomobilinin kazaya karıştığından ve iki kişinin yaşamını yitirdiğinden bahsetmiştik.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kapılarını açan Şanghay Otomobil Fuarı'nda çok ilginç bir olay daha yaşandı.

TESLA'YA PROTESTO

Fuardaki Tesla standında yer alan otomobilin üzerine çıkan ve üzerinde "fren arızası" yazılı tişört giyen kadın, kısa bir süre önce frenlerdeki sorun nedeniyle kaza yaptığını söyleyerek Tesla'yı protesto etti. Öfkeli kadın, Tesla aracındaki frenleme sisteminin devreye girmediğini söyledi.

Araç üzerinde kadının protestolarını sürdürdüğü esnada güvenlik görevlileri devreye girdi ve görüntü almaya çalışan ziyaretçileri uzaklaştırdı.

Şanghay Otomobil Fuarı'nda Tesla'ya protesto - VİDEO

KAZANIN DETAYLARI

Gelen bilgilere göre söz konusu kaza, 21 Şubat'ta Tesla Model 3 ile yaşandı. Kaza öncesinde 30 yıllık şoförlük tecrübesi bulunan babasının arabayı kullandığını belirten kadın, bir kavşağa yaklaşırken babasının "fren çalışmıyor" diye bağırdığını belirtti.

Ardından araç, trafik ışıklarında duran iki arabaya çarptıktan sonra bariyelerle çarparak durdu. Kaza sırasında araba bulunan kadın, annesi, babası ve yeğeni yara almadı.

Tesla, kaza sırasında aracın hızının 118,5 km olduğunu gösteren altı saniyelik bir veri kaydı sağladı. Ancak kadın, aracın 60 ila 70 km arasında bir hıza sahip olduğunu ve Tesla'nın yanlış veri sağladığını iddia etti.

Tesla'dan kazadan önceki 30 dakika içinde kendisine arabadan eksiksiz bir veri sağlamasını istediğini belirten kadın, Tesla'nın çeşitli bahanelerle bunu reddettiğini söylüyor.



TESLA: KAZA AŞIRI HIZDAN OLDU

Polisin yalnızca "Zhang" soyadıyla bahsettiği kadın, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle göz altına alındı ve 5 gün hapse mahkum edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla'nın Çin bölümü, protestocu kadın Zhang'ın arabasını hız yaptığı için çarptığını söyledi,

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Elon Musk, otopilot özelliği ile kaza ihtimalinin sürücülü kazalara oranla 10 kat daha az olduğunu söylemişti.

Ayrıca Musk, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan Tesla kazası hakkında da otopilotun devrede olmadığını açıklamıştı.

Bazı kaynaklar, Şanghay Otomobil Fuarı'ndaki bu protestonun rakip firmalar tarafından organize edildiğini söylüyor.

YEREL KURUMLARDAN TESLA TEPKİSİ

Devlete ait bir haber kuruluşu olan CCTV, iddia edilen fren sorunlarının soruşturulması çağrısında bulunurken, Xinhua ajansı ise Tesla'nın "sorunu çözmede samimiyet göstermediğini" söyledi.

TESLA'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Tepkiler o kadar yoğundu ki, Tesla protestocu kadın Zhang'in şikayetlerini daha erken ele almadığı için özür dileyen ikinci bir açıklama daha yaptı.

Ayrıca şirket, protesto ve tepkilerin bir sonucu olarak artık hizmetini ve operasyonlarını gözden geçireceğini söyledi.

Tesla'nın Çin'deki yöneticisi Tao ise kadının ücretsiz tamir hizmetinden faydalanmak istemediğini ve tazminatta ısrarlı olduğunu belirterek, bu protestonun arkasında başka insanların olabileceğini iddia ettti.

TESLA'NIN ÇİN SORUNLARI

Tesla, 2020'nin başlarından itibaren Çin'de otomobil üretmeye başlamıştı. Üstelik bu tesis, Çin'de tamamen yabancı bir otomobil üreticisine ait ilk fabrika olarak dikkat çekiyor.

Tesla'nın küresel satışlarının büyük bir bölümünü oluşturan fabrikada üretilen arabalar ise son aylarda şikayet yağmuruna tutuluyor.

Tesla, bu yılın başlarında Çin'deki otomobillerinin kalitesiyle ilgili müşteri şikayetlerini nasıl ele aldığı konusunda birçok devlet kurumu tarafından eleştirilmişti.