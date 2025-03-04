Şarj cihazlarını unutun: Güneş enerjili akıllı telefonlar yolda

Haber Merkezi

Infinix, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, teknoloji dünyasını heyecanlandıran iki önemli yeniliği tanıttı: SolarEnergy-Reserving Technology (Güneş Enerjisi Rezervleme Teknolojisi) ve E-Color Shift 2.0.

Bu gelişmeler, akıllı telefonların geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor ve kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek potansiyele sahip.

GÜNEŞ ENERJİLİ TELEFON

SolarEnergy-Reserving Technology, perovskit fotovoltaik teknolojisi ve yapay zeka (AI) algoritmalarını bir araya getirerek ortam ışığından enerji toplamayı optimize ediyor.

Hem iç hem de dış mekanlardan gelen ışığı yakalayabilen bu sistem, bir prototip akıllı telefon ve telefon kılıfında enerjiyi depoluyor.

Yapay zeka destekli sistem, enerji kazanımını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak 2W'a kadar verimli enerji depolaması sağlıyor.

Bu teknoloji, gelecekte daha da geliştirilerek çok daha yüksek enerji depolama kapasitelerine ulaşabilir.

Güneş enerjisiyle şarj olan telefon kılıfı ve güneş panelli telefon teknolojisi ile kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlanması bekleniyor.

Bu yeniliğin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ışık kaynaklarına uyum sağlayan heliotropik bitkilerden ilham alan yapay zeka destekli "Ayçiçeği" Kablosuz Şarj Teknolojisi.

Bu özellik, aydınlatma koşullarına ve cihazın konumuna akıllıca uyum sağlayarak 3 metrelik bir menzil içinde enerji iletimini optimize ediyor.

Gelecekteki geliştirmeler, bu menzili genişletmeyi ve hassasiyeti artırmayı hedefliyor. Sistem ayrıca, aşırı ısınmayı ve bozulmayı önlemek için yapay zeka tarafından optimize edilmiş enerji yönetimi de içeriyor.

Ek olarak, kullanıcıların kesintiler veya acil durumlar sırasında bağlantıda kalmasını sağlayarak acil güç erişimi sunuyor.