Satürn'ün halkalarının en büyük gizemi çözüldü Yapılan yeni bir araştırmada, Satürn'ün halkalarının şaşırtıcı derecede genç olduğu ortaya çıktı.

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Güneş sisteminde, bilim insanlarının hala çözemediği sayısız bilmece var. Bunlardan biri ise Satürn'deki halkaların nasıl oluştuğu sorusu.

Yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları, Güneş’ten en uzak altıncı gezegen olan Satürn'ün halkalarını inceledi.

Satürn'ün halka sistemi için yeni bir yaş tahminine ulaşmaya çalışan araştırmacılar, bu toz ve buzlu kaya tabakasının ne kadar zamanda toplandığını belirlemeye çalıştı.

Halkalar beklenenden genç çıktı

Bilim insanları, Güneş sisteminin en etkileyici halka sisteminin 400 milyon yıldan daha eski olmadığını tespit etti.

Bilim insanlarına göre söz konusu halkalar, 15 ila 400 milyon yıl içinde halkalar yok olacak.

Halkalarının nedeni bir ay

Bilim insanları ve astrofizikçiler, Satürn’ün halkalarının geçmişte bu kadar belirgin olmadığını, 100 ve 200 milyon yıl önce Satürn’ün bir ayının Satürn’ün yer çekiminden uzaklaştığını ve bu halkalara sebebiyet verdiğini söylüyor.

Bilim insanları, Chrysalis adını verdikleri uydunun ve diğer ayların da milyarlarca yıl boyunca gezegenin yörüngesinde bulunduğunu açıkladı.

Eğer Satürn’ün halkalarının sebebi bu çıkarsa, bu halkaların neden bu kadar genç olduğu da anlaşılmış olacak.