Satürn'ün uydusu Titan'da yaşam olabilir mi: Şaşırtan bulgular ortaya çıktı

Haber Merkezi

Titan, Satürn'ün en büyük uydusu olarak, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Arizona Üniversitesi'nden Antonin Affholder ve Harvard Üniversitesi'nden Peter Higgins liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, bu uyduda yaşam olasılığını inceledi.

Araştırma sonuçları, Titan'ın yeraltı okyanusunun basit mikrobiyal organizmalara ev sahipliği yapabileceğini gösteriyor.

TİTAN'IN OKYANUSUNDA YAŞAM POTANSİYELİ VAR

Araştırma ekibi, Titan'ın 480 kilometre derinliğinde olduğu düşünülen yeraltı okyanusunu incelemek için biyoenerji modellemesi kullandı.

The Planetary Science Journal'da yayımlanan çalışma, bu okyanusun organik maddelerle beslenen yaşam formlarına ev sahipliği yapabileceğini ortaya koyuyor.

Ancak, araştırmacılar, Titan'ın teorik olarak basit mikroskobik yaşam formlarına ev sahipliği yapabileceğini, ancak genel olarak yalnızca küçük miktarda biyokütleyi destekleyebileceğini belirtiyorlar.

TİTAN'I FARKLI KILAN ÖZELLİK: ORGANİK İÇERİK

Antonin Affholder, "Titan'da bol miktarda organik madde bulunduğu için, yaşamı sürdürebilecek yiyecek kaynaklarının da bol olduğu düşüncesi vardı." diyor.

Titan'ın bu benzersiz özelliği, NASA'nın Dragonfly misyonu kapsamında gelecekteki keşifler için bu uyduyu önemli bir hedef haline getiriyor.

Ancak, araştırmacılar, tüm organik moleküllerin besin kaynağı olmayabileceğini ve Titan'ın okyanusu ile yüzeyi arasında çok az alışveriş olduğunu vurguluyorlar.

Araştırma ekibi, Titan'daki yaşam için potansiyel bir metabolik süreç olarak fermantasyona odaklanarak "temellere dönüş" yaklaşımını önerdi.

Fermantasyon, solunum gibi diğer metabolik süreçlerin aksine, sadece organik moleküllere ihtiyaç duyar ve oksijen gibi bir oksidana ihtiyaç duymaz.

Bilim insanları, Titan'ın yeraltı okyanusunda bulunan varsayımsal mikroplar için potansiyel bir enerji kaynağı olarak en basit amino asit olan glisini incelediler. Ancak yapılan simülasyonlar, Titan'daki bol miktardaki organik maddenin yalnızca küçük bir kısmının bu tür organizmalar tarafından kullanılabileceğini gösterdi.