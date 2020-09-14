Saudi Aramco, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi olmayı başardı

Apple'ın eylül ayında yüzde 17 değer kaybetmesiyle, petrol şirketi Saudi Aramco yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında halka arz edilen Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, dünyanın 2 trilyon dolar değerine ulaşan ilk şirket olmuş ve Apple'ı geride bırakmıştı.

Hemen sonra ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle petrol fiyatlarının düşmesi, Aramco'nun yüzde 6.4 değer kaybetmesine neden olmuştu. Bu süreçte gelirlerini artıran Apple, Aramco'yu geçerek dünyanın en değerli şirketi olmayı başarmıştı.

APPLE LİDERLİĞİ YİNE ARAMCO'YA KAPTIRDI

Apple'ın eylül ayında yüzde 17 değer kaybetmesi ve Aramco'nun hisselerinde yüzde 1.1'lik bir artış meydana gelmesi Apple'ı tahtından etti.

Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco, yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Geçtiğimiz haftalarda 2,3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak rekor kıran Apple'ın, şu anki değeri ise 1.93 trilyon dolar seviyesinde.