Sayıları katlanarak artan uzay enkazlarının başınıza düşme olasılığı nedir

Haber Merkezi

İnsanların uzayda epey kirlilik yarattığı bir sır değil. Onlarca yıllık uzay araştırmaları, gezegenimizin yörüngesinde dönen büyüyen bir "uzay çöpü" bulutuyla sonuçlandı.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, bu enkaz işlevini yitirmiş uyduları, kullanılmış roket aşamalarını ve çarpışma ve patlamalardan kaynaklanan parçaları içeriyor.

Aslında ESA, bir santimetreden büyük yaklaşık 900 bin parça uzay çöpü ve bir milimetreden büyük 330 milyon parçacığın inanılmaz hızlarda Dünya'nın etrafında döndüğünü tahmin ediyor.

Her gün bir parça uzay enkazının Dünya'ya düştüğünü öne süren raporlarla , şu soruyu sormak doğaldır: Bu parçalardan birinin kafanıza düşme olasılığı nedir?

BÜYÜYEN UZAY ÇÖPÜ SORUNU

1957'de Sputnik 1'in fırlatılmasından bu yana insanlar, uzayda her zaman iyi olmayan bir şekilde izlerini bırakıyorlar.

Her roket fırlatma, uydu konuşlandırma ve görev, enkaz oluşturarak Dünya yörüngesindeki sürekli artan çöp miktarına katkıda bulunuyor.

ESA verileri, bunun son yıllarda katlanarak arttığını ve yalnızca 2022'de yaklaşık 2.500 parça enkazın Dünya'ya düştüğünü gösteriyor.

Birleşmiş Milletler ayrıca bu enkazın gelecekteki uzay görevlerini tehlikeye atabileceği ve hatta karasal iletişimi etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi .

Bu enkaz, operasyonel uydular ve uzay araçları için önemli bir risk oluşturuyor, çünkü küçük bir parça bile yüksek hızlar nedeniyle önemli hasara neden olabiliyor.

Bu tehlike, uyduları ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) korumak için her yıl yüzlerce kez gerçekleştirilen maliyetli ve karmaşık çarpışma önleme manevralarını gerektiriyor.

ISS'deki astronotlar da risk altında, ancak giysileri ve istasyonun Whipple kalkanı daha küçük enkazlara karşı bir miktar koruma sağlıyor.

Whipple kalkanı, çarpan nesneleri son katmanı delemeyecek kadar küçülene kadar daha küçük parçalara ayırmak için tasarlanmış çok katmanlı bir kalkandır .

Uzay çöpünün Dünya çevresinde eşit olarak dağılmadığını belirtmek önemlidir. En yüksek enkaz yoğunluğu, Dünya gözlem uydularının sıklıkla çalıştığı 800-900 km yükseklikte bulunuyor.

Bu düzensiz dağılım, farklı irtifalardaki uzay aktivitesindeki ve atmosferik sürüklenmenin değişimlerinden kaynaklanıyor.

Ayrıca uzaydaki çarpışmalar, Dünya'da gördüğümüz tipik çarpışmalara benzemiyor. Son derece yüksek hızlar nedeniyle, çarpışan nesneler şok dalgalarının hareket edebileceğinden daha hızlı bir şekilde birbirlerinin içinden geçiyor ve daha çok bir patlamaya benzeyen bir etki yaratıyor . Bu, enkazın parçalanmasına ve yayılmasına daha da katkıda bulunuyor.

BELGELENMİŞ OLAYLAR

Olasılık düşük olsa da Dünya'ya düşen ve hasara veya yaralanmaya neden olan uzay enkazı vakaları belgelenmiştir. İşte birkaç önemli olay:

1997'de Oklahoma'daki Lottie Williams, bir Delta II roketinin parçası tarafından vuruldu, ancak yaralanmadı.

2002'de Çin'de altı yaşında bir çocuğun, bir uydu parçasının çarpması sonucu ayak parmağı kırıldı.

2024'te ISS'den gelen metal bir nesne, Florida, Naples'teki bir eve çarparak maddi hasara neden oldu.

Bu olaylar nadir olsa da uzay enkazının potansiyel tehlikelerini vurguluyor.

BAŞINIZA DÜŞME OLASILIĞI NEDİR

Neyse ki, uzay çöpü tarafından vurulma olasılığı son derece düşük. Enkazın düzenli olarak Dünya'ya düştüğü doğru olsa da her yıl ortalama 200-400 izlenen nesne atmosfere giriyor, çoğu yere ulaşmadan önce atmosferde yanıyor.

Yeniden girişte hayatta kalan daha büyük parçaların okyanusa düşme olasılığı daha yüksektir ve bu da Dünya yüzeyinin yüzde 70'inden fazlasını kaplıyor.

Uzay enkazı tarafından vurulma olasılığını daha iyi anlamak için basitleştirilmiş bir hesaplama yapalım.

Dünya'nın yüzey alanını (yaklaşık 197 milyon mil kare ) ve ortalama insan kafa boyutunu (yaklaşık 56 cm çevre ) alarak, Dünya'daki insanların kapladığı göreli alanı tahmin edebiliriz.

Bu, yalnızca küçük bir enkaz parçasının yeniden girişte hayatta kalması gerçeğiyle birleştiğinde, vurulma olasılığının son derece düşük olmasına yol açıyor.

Sıklıkla alıntılanan trilyonda bir rakamı, uzay enkazı tarafından yaralanma şansını ifade ederken, basitçe vurulma olasılığı muhtemelen daha yüksek, ancak yine de inanılmaz derecede küçük.

Düşen uzay çöpü tarafından vurulma olasılığı inanılmaz derecede düşük olsa da uzay enkazı sorunu ciddi bir endişe kaynağı.

Dünya yörüngesindeki artan enkaz miktarı; uydular, uzay araçları ve gelecekteki uzay araştırmaları için bir tehdit oluşturuyor.

Neyse ki, bu sorunu ele almak için adımlar atılıyor ve sürekli çaba ve uluslararası işbirliği ile gelecek nesiller için güvenli ve sürdürülebilir bir uzay ortamını koruyabileceğimizi umuyoruz.