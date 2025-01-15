Siber Güvenlik Kanun Teklifi, TBMM Komisyonu’ndan geçti

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Komisyonu, Hulusi Akar başkanlığında siber güvenlik konusundaki önemli bir düzenlemeyi ele almak üzere bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Siber Güvenlik Kanun Teklifi onaylandı. Teklif, Türkiye’nin dijital güvenlik altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

SİBER GÜVENLİ KURULU OLUŞRUTULACAK

Teklif doğrultusunda, Siber Güvenlik Kurulu’nun kurulması öngörülüyor ve siber güvenliğin sağlanmasında uyulması gereken temel ilkeler tanımlanıyor. Ayrıca, Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev tanımları, yetki alanları ve sorumlulukları detaylandırılıyor. Başkanlık, siber güvenlik alanındaki faaliyetlerde uyulacak kuralları belirlemenin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının kritik hizmetlerinde güvenliği sağlamak için gerekli altyapıları kuracak, işletecek veya işletilmesini organize edecek. Bu süreçte, kamu kurumlarına güvenli sistemler ve altyapılar üzerinden barındırma hizmeti sağlanması da Başkanlığın görevleri arasında yer alıyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

Özellikle dikkat çeken bir diğer madde ise, siber güvenlik çalışmalarında yerli ve milli teknolojilere öncelik verilmesi. Teklif, Türkiye’nin dijital bağımsızlığını güçlendirme ve güvenlik tehditlerine karşı daha dirençli bir altyapı oluşturma hedefini somut adımlarla destekliyor.

Merkezi Ankara'da olacak Başkanlığın başlıca görev ve yetkileri ise şu şekilde sıralandı

- Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.



- Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.



- Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.



- Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.



- Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.



- Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİM PLANLARI OLUŞTURACAK

- Siber güvenlik ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.



- Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.



- Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.



- Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.



- Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

135 KİŞİLİK KADRO TAHSİS EDİLDİ

Başkanlığın hizmet birimleri arasında; Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yer alacak.

Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

Başkanlığa 135 kişilik kadro tahsis edildi.