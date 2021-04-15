Sıfır emisyonlu lüks yat, 10 günlüğü 3 milyon dolara hizmete açılıyor

Çevreci keşifler için tasarlanmış yeşil teknolojili 300 metrelik süper lüks yat, 10 günlüğü 3 milyon dolara aktivistleri ve milyonerleri taşıyacak.

Süper yat uzmanı Ivan Salas Jefferson ve kendi şirketi Iddes Yachts tarafından tasarlanan "Earth 300" adlı süer lüks yat, hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 300 metre uzunluğunda, 60 metre yüksekliğinde ve 425 kişiyi ağırlayabilen yat, 22 laboratuvar ve arka güvertesinde bir bilim küresiyle, bilim insanları ve öğrencileri çevreci keşifler için ücretsiz taşımayı amaçlıyor.

ZENGİN TURİSTLER İÇİN 10 GÜNLÜĞÜ 3 MİLYON DOLAR

Öte yandan, girişimi kârlı hale getirmek için yat, lüks kamaralarından bazılarını 10 günlük seyahat için 3 milyon dolar karşılığında kiralayabilecek varlıklı turistlere de açmak istiyor.

Earth 300 CEO'su ve girişimci Aaron Olivera, söz konusu süper lüks yatın sıfır karbon emisyonlu ve çevreci olduğunu hatırlatarak, "Kürenin, ona bakan herkese gezegeni koruma yönünde ilham vermesini istedik." dedi.

Yapımı 6 yıl süren yatın gücü, erimiş tuz reaktörü (molten salt reactor -MSR) olarak bilinen nükleer bir teknolojiyle sağlanacak. Fakat reaktörler sertifikalandırılana kadar gemi ilk etapta sentetik yeşil yakıtlarla çalışacak.

ARAŞTIRMA MERKEZİ OLARAK KULLANILABİLECEK

Şirketin kurucuları; geniş kabinler, balkonlar ve zenginler için çalışan istihdamı sağlamayı planlarken, aynı zamanda modern teknolojilerle bilim insanları ve kaşiflerin gemideki teçhizatı kullanarak araştırma yapmasını ve veri toplamasını da sağlamayı amaçlıyor.