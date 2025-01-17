Şikayetler sonrası Apple'ın sahte haber üreten özelliği kaldırıldı

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Apple, iOS 18 ile birlikte kullanıma sunduğu yapay zeka destekli bildirim özetleri özelliğini, iOS 18.3 beta sürümünden kaldırdı. Bu karar, özelliğin yanlış bilgiler üretmesi ve kullanıcıları yanıltması nedeniyle alındı.

BİLDİRİM ÖZETLERİ NEDEN KALDIRILDI

Apple Intelligence'ın bildirim özetleri özelliği, haber ve eğlence bildirimlerini özetlerken yanlış bilgiler üretiyor ve önemli bağlamları atlıyordu.

Bu durum, kullanıcıların yanlış bilgilendirilmesine ve bazı durumlarda üzücü olaylar yaşamasına neden oluyordu.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, bildirim özetleri özelliğinin sorunlarını çözebilene kadar bu özelliği iOS 18.3 beta sürümünden kaldırdığını açıkladı.

Apple Intelligence, iPhone 16 serisinin lansmanında tam olarak hazır değildi ve yapay zeka özellikleri kademeli olarak kullanıma sunuldu.

Ancak, bildirim özetleri gibi bazı özellikler beklendiği gibi çalışmadı ve kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte gelişmiş yapay zeka özellikleri sunmaya hazırlanıyor. Samsung'un LLM destekli Bixby asistanı, Apple Intelligence'a göre daha gelişmiş olabilir.

APPLE'IN YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarına devam ediyor. iPhone 16E gibi yeni modellerde de Apple Intelligence özelliklerinin kullanılması bekleniyor.