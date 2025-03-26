Şimdi Samsung düşünsün: Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu sızdırıldı

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Motorola'nın yeni nesil katlanabilir telefonu Razr Plus (2025), teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Son sızıntılara göre, Razr Plus (2025), selefine kıyasla önemli iyileştirmelerle geliyor. Tasarım olarak selefine sadık kalırken, iç donanımında yapılan geliştirmelerle amiral gemisi seviyesine yükseliyor.

Bu durum, özellikle Samsung'un katlanabilir telefon pazarındaki hakimiyetini tehdit edebilir.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YÜKSEK RAM SEÇENEKLERİ

Razr Plus (2025), Snapdragon 8 Elite çipsetiyle geliyor. Bu çip, Galaxy S25 serisi gibi en üst düzey Android telefonlarda da kullanılan güçlü bir işlemci.

Ayrıca, Razr Plus (2025), 16 GB ve 18 GB'a kadar RAM seçenekleri sunacak. Bu, katlanabilir telefon pazarında yeni bir rekor olabilir. Depolama alanında da iddialı olan Razr Plus (2025), 2 TB'a kadar depolama seçeneği sunacak.

GELİŞTİRİLMİŞ PİL ÖMRÜ VE HIZLI ŞARJ

Razr Plus (2025)'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de geliştirilmiş pil ömrü. Söylentilere göre, Razr Plus (2025), 4.500 mAh'lik bir batarya ile gelecek.

Bu, mevcut modelden ve Galaxy Z Flip 6'dan daha büyük bir batarya anlamına geliyor. Ayrıca, telefonun 68W kablolu şarjı destekleyeceği söyleniyor. Bu da Samsung'un katlanabilir telefonlarından daha hızlı bir şarj süresi sunacağı anlamına geliyor.

KAMERA PERFORMANSI

Razr Plus (2025), kamera performansında da önemli iyileştirmelerle geliyor. Arka kamerada 50 MP ana kamera ve 50 MP 2x telefoto kamera bulunurken, ön kamera da 50 MP'ye yükseltiliyor.

Motorola'nın bu rekabette başarılı olup olmayacağını zaman gösterecek. Ancak, Razr Plus (2025)'in katlanabilir telefon pazarında dengeleri değiştirebileceği açıkça görülüyor.