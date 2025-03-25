Şimdiye kadar keşfedilen en uzak galakside oksijen tespit edildi

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Gök bilimciler, JADES-GS-z14-0 galaksisinde oksijen tespit ettiklerini duyurdu.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden gelen bu şaşırtıcı haberi dünyayla paylaştı.

JADES-GS-z14-0 galaksisinden gelen ışığın bize ulaşması tam 13,5 milyar yıl sürdü. Bu da galaksinin, evrenin ilk dönemlerinde oluştuğu anlamına geliyor.

Galaksideki oksijen tespiti, bilim insanlarını şaşkına çevirdi ve evrenin ilk dönemlerine dair mevcut teorileri sorgulamaya açtı.

ERKEN EVREN TEORİLERİ İLE ÇELİŞİYOR

JADES-GS-z14-0 galaksisinde oksijenin bulunması, bilim insanlarının erken evren hakkındaki mevcut teorileriyle çelişiyor.

Daha önce, hidrojen ve helyum gibi hafif elementlerin, evrenin ilk dönemlerinde baskın olduğu düşünülüyordu.

Ancak bu keşif, ağır elementlerin de beklenenden çok daha erken oluştuğunu gösteriyor.

Galakside, daha önce tahmin edilenden 10 kat daha fazla ağır element bulunması, erken evrenin beklenenden çok daha hızlı olgunlaştığını kanıtlıyor.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANDI

Bu önemli keşif, iki ayrı ekip tarafından yapılan araştırmalar sonucunda elde edildi. Bulgular, saygın bilimsel dergiler Astronomy & Astrophysics ve The Astrophysical Journal'da yayımlandı.

Bu yayınlar, erken evrenin oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgiler sunuyor ve bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

UZMANLAR NE DİYOR

Hollanda'daki Leiden Gözlemevi'nden kozmolog Sander Schouws, bu keşfi "bebek beklerken bir ergen bulmaya" benzetti.

Bu durum, galaksilerin beklenenden çok daha hızlı oluştuğunun ve olgunlaştığının kanıtı. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan makalenin baş yazarı Stefano Carniani ise, beklenmedik sonuçlar karşısında şaşkınlığını dile getirerek, bu keşfin erken galaksi evrimini anlama açısından çok önemli olduğunu vurguladı.