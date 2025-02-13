Şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefon geliyor: OPPO Find N5

Haber Merkezi

OPPO, akıllı telefon dünyasında yenilikçi ürünleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Şirketin yeni katlanabilir telefonu Find N5, şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

20 Şubat'ta piyasaya sürülmesi beklenen telefon, dünyanın en ince katlanabilir cihazı olma özelliğini taşıyacak.

SNAPDRAGON 8 ELITE VE 5600 MAH BATARYA

Find N5, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile donatılacak. Bu sayede telefon, yüksek performans gerektiren uygulamaları ve oyunları rahatlıkla çalıştırabilecek.

5600 mAh kapasiteli batarya ise uzun süreli kullanım imkanı sunacak.

HIZLI ŞARJ VE KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ

Find N5, 50W kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Bu özellik, telefonu kablosuz olarak hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlayacak.

Ayrıca, OnePlus Ace 3 Pro ve Oppo Find X8 Pro modellerinde de kullanılan Glacier Battery teknolojisi sayesinde pil ömrü daha da uzayacak.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ: DEEPSEEK-R1 VE GEMINI

Find N5, yapay zeka alanında da iddialı. Telefon, Çinli yapay zeka modeli DeepSeek-R1 ile birlikte gelecek.

Bu sayede kullanıcılar, sesli komutları işleyebilen, web'de arama yapabilen ve dosyalardan bilgi çekebilen bir yapay zeka asistanına sahip olacaklar. Küresel pazarda ise Google'ın Gemini AI modeli kullanılacak.

Find N5, titanyum bir yapıya sahip olacak. Bu sayede telefon, hem daha dayanıklı hem de daha şık bir görünüme sahip olacak. Ayrıca, IPX8 ve IPX9 sertifikalarıyla suya dayanıklılık da sunacak.

BEKLENTİLER YÜKSEK

OPPO Find N5, şık tasarımı, güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle katlanabilir telefon pazarında yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor. 20 Şubat'taki lansman ile birlikte tüm detaylar netleşecek.