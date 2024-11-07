Sivas'ta ilk kızılötesi lens üretildi

İHA

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde 2020 yılında çalışmalara başlayan ve 2024 yılında meyvesini alan Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi'nde görevli Türk bilim insanları, büyük bir başarı elde etti.

Çok ince bir hassasiyetle çalışılan merkezde SBTÜ ve ASELSAN Sivas ortaklığında, Türkiye'de bir üniversite tarafından ilk kez kızılötesi lens üretildi.

İlk etapta üretilen 20 lens ASELSAN Sivas'a teslim edildi. Üretilen lensler ileri teknoloji görüntülemede kullanılacak.

"ŞU ANDA LENSLERİMİZ DÜRBÜNLERİN İÇERİSİNE YERLEŞMİŞ DURUMDA"

Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Doğan, üretilen lenslerin dürbünlerin içerisine yerleştirildiğini söyleyerek, “2020 yılında bu proje ile uğraşmaya başladık. 2024 yılında da bu merkezi faaliyete geçirdik. Faaliyete geçirdikten sonra Savunma Sanayii şirketleriyle sürekli irtibat ve işbirliği halindeydik. Lens üretimi konusunda de ASELSAN'ın kendi projeleri var. Buradaki merkezimizin ana konfigürasyonu termal bölge üzerine.

İlk etap lenslerimizi üreterek faaliyete aldık. Üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi, kalite kontrol birimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz dürbünlerin içerisine yerleştirilmiş durumda. Savunma sanayiinde özellikle termal görüntüleme sistemlerinde kullanılacak bu lenslerimiz. 3, 5, 8, 12 dediğimiz yakın, orta, uzak ve kızılötesi bölge dediğimiz bölgeler var.

Kimisi termal görüntüleme için, kimisi de lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlere yerleştirilen ve yüksek sıcaklıklara göre ayarlanmış sistemler. Hangi sisteme göre üretilirse ona göre üretim yapılıp kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz.” dedi.

"LENSLERİN BİR KISMI DA FARKLI SİSTEMLERE ENTEGRE EDİLEBİLİR"

Lenslerin bir kısmının farklı sistemlere entegre edilebileceğini söyleyen Doğan, “Halihazırda bu sistem ile ilgili Kanada ile yaşadığımız problem duyulmuştur. Dolayısıyla ASELSAN, bunu kendi bünyesinde geliştirdi. Buradaki optiklerin tamamını kendi bünyesinde üretmeye çalışıyor.

Burada kullanılan lenslerin bir kısmı da farklı sistemlere entegre edilebilir. ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere yerli optikleri entegre ediyoruz. Bizim buradaki amacımız onların üretemediği ürünleri yeni kaplama reçeteleri geliştirerek firmalarımıza destek olmak. Asıl hedefimiz bu. Bu konuda da firmalarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.