Snap, Meta ve Google'a meydan okumak için akıllı AR gözlüklerini duyurdu

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Snapchat'in çatı şirketi Snap, dün düzenlenen Artırılmış Dünya Fuarı'nda (AWE) 2025, "Specs" adını verdiği yeni artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünü sergiledi.

Şirket, hafif ve sürükleyici olacağı belirtilen gözlüklerini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı.

"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ KİŞİSEL BİLGİSAYARI"

Snap CEO'su Evan Spiegel, yaklaşan Specs'i "dünyanın en gelişmiş kişisel bilgisayarı" olarak tanımladı.

Spiegel, "Dijital deneyimlerimizi fiziksel dünyayla doğal olarak bütünleştiren bir bilişim devriminin zamanının geldiğine inanıyoruz ve 2026'da yeni Specs'imizi kamuoyuna duyurmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Bu hamle, Snap'in akıllı telefonların ötesindeki geleceğe yönelik vizyonunun bir parçası. Şirket, bu yeni AR gözlük ile Meta ve Google gibi diğer büyük teknoloji oyuncularıyla doğrudan rekabete giriyor.

Bu yeni donanım, güçlü yazılım ortaklıklarıyla destekleniyor. Snap, kendi işletim sistemi olan Snap OS'de OpenAI ve Google Cloud'daki Gemini ile entegrasyonlar dahil olmak üzere önemli güncellemeler duyurdu.

Bu entegrasyonlar, geliştiricilerin çok modlu yapay zeka destekli lensler inşa etmelerine ve bunları yeni Spectacles topluluğu için yayınlamalarına olanak tanıyacak. Bu, Snap'in yıllardır AR geliştirmeye yaptığı yatırımın bir sonucu olarak görülüyor.