Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin performans puanları ve özellikleri ortaya çıktı

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, işlemci üreticileri de yeni nesil yonga setleriyle performans çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

Son sızıntılara göre, Snapdragon 8 Elite Gen 2, hem tek çekirdek hem de çok çekirdek performansında önemli iyileştirmeler sunacak.

Yeni Adreno 840 GPU ise daha yüksek saat hızıyla oyun ve grafik performansında fark yaratacak.

PERFORMANS PUANLARINDA YÜKSELİŞ

Sızdırılan bilgilere göre, Snapdragon 8 Elite Gen 2, selefine kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 25, çok çekirdek performansında ise yüzde 20'lik bir artış sunacak.

Bu, işlemcinin günlük kullanım, oyun ve yapay zeka görevlerinde çok daha hızlı ve akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. İşte sızdırılan performans puanları:

Tek çekirdek performans puanı: 4.000

Çoklu çekirdek performans puanı: 13.000

Adreno 840 GPU saat hızı: 1,35 GHz (Adreno 830'un 1,1 GHz'inden daha yüksek)

3 NM ÜRETİM SÜRECİ VE MALİYET ETKİSİ

Endüstri kaynaklarına göre, Snapdragon 8 Elite Gen 2, 3 nm üretim süreciyle üretilecek.

TSMC'nin 2 nm üretim sürecine geçişinin konuşulduğu bir dönemde, Qualcomm'un 3 nm'de kalma kararı, maliyetleri bir nebze düşürmeye yardımcı olabilir.

Ancak, işlemcinin ABD'deki fiyatının, Başkan Trump'ın tarifeleri nedeniyle yüksek olabileceği de belirtiliyor.

AMİRAL GEMİSİ TELEFONLARDA YENİ STANDART

Snapdragon 8 Elite Gen 2'nin yüksek performans puanları, bu işlemcinin yeni nesil amiral gemisi telefonlarda standart haline geleceğinin sinyallerini veriyor.