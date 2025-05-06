Soğuk Savaş dönemine ait Sovyet araştırma aracı Dünya'ya düşecek

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Soğuk Savaş döneminden kalma bir uzay aracı, önümüzdeki hafta Dünya atmosferine geri dönmeye hazırlanıyor.

Başarısız bir görevden geriye kalan Sovyet yapımı Kosmos 482 Venüs iniş aracının, 10 Mayıs 2025 civarında atmosfere girmesi öngörülüyor.

Bu olay, yarım asırdan uzun bir süre önce yaşanan uzay yarışının beklenmedik bir yankısı niteliğinde.

VENERA PROGRAMI VE KOSMOS 482

Kosmos 482, aslında Sovyetler Birliği'nin 1961-1984 yılları arasında yürüttüğü iddialı Venera programının bir parçasıydı.

Bu program, Venüs gezegenini keşfetmeyi amaçlıyor ve birçok zorluğa rağmen başka bir gezegene ilk araç indirme gibi önemli başarılara imza atmıştı.

31 Mart 1972'de fırlatılan Kosmos 482'nin görevi de Venüs'e bir iniş aracı göndermekti. Ancak fırlatma sırasındaki bir roket arızası nedeniyle araç hedefinden saptı, parçalandı ve Venüs yerine Dünya yörüngesinde kaldı. Sovyet yönetimi de başarısızlığı gizlemek için araca Venera yerine Kosmos adını verdi.

ATMOSFERE GİRİŞ TAHMİNİ

Yıllarca yörüngede kalan bu enkaza olan ilgi, SatTrackCam Leiden blogunun analizleriyle yeniden arttı.

Blog, önce hayatta kalan en büyük parçanın iniş kapsülü olduğunu belirledi, ardından da aracın yörüngesinin son zamanlarda hızla alçaldığını tespit etti.

Mevcut verilere göre, kapsülün 10 Mayıs 2025 civarında (artı eksi yaklaşık 3 gün hata payıyla) atmosfere girmesi bekleniyor

YERE ULAŞMA İHTİMALİ VAR

Her ne kadar atmosfere giren birçok uzay çöpü yanarak yok olsa da, Kosmos 482'nin iniş kapsülünün durumu farklı olabilir.

Bu kapsül, Venüs'ün Dünya'dan 90 kat daha yoğun atmosferine ve yüzeyindeki aşırı sıcaklık ile basınca dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştı.

Yaklaşık 472 kg ağırlığında olan ve titanyum alaşımlı koruyucu bir kabukla kaplı olan iniş aracının oldukça sağlam olduğu biliniyor.

Bu nedenle, atmosfere girişte tamamen parçalanmazsa, önemli bir kısmının veya tamamının yeryüzüne ulaşma ihtimali oldukça yüksek.